|В России протестуют против повышения пенсионного возраста
|01.07.2018 16:01
|
Самой многочисленной стала акция протеста против повышения пенсионного возраста в Омске, где, по данным организаторов, протестировать вышли около 4500 человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на Медуза.
Во Владивостоке активисты штаба Навального устроили
несанкционированное шествие к зданию Пенсионного фонда.
Сообщается также, что Вячеслав Шумский устроил одиночный пикет
против пенсионной реформы на Красной площади в Москве, раздевшись
до нижнего белья. Пикет длился буквально пару минут.