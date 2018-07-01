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В России протестуют против повышения пенсионного возраста
01.07.2018 16:01

Самой многочисленной стала акция протеста против повышения пенсионного возраста в Омске, где, по данным организаторов, протестировать вышли около 4500 человек. В Челябинске митинг собрал около двух тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на Медуза.

Во Владивостоке активисты штаба Навального устроили несанкционированное шествие к зданию Пенсионного фонда.

В Мурманске на митинг сторонников Навального в сквере "Покорителям Арктики" пришли около 500 человек.

В Саратове в сквере героев Краснодона сторонники Навального собрали на митинг не менее тысячи человек.

В Твери протестная акция проходит под проливным дождем. Рядом власти организовали молодежное мероприятие, откуда раздается громкая музыка. Но около 200 протестующих на площади Славы все-таки собрались.

Сообщается также, что Вячеслав Шумский устроил одиночный пикет против пенсионной реформы на Красной площади в Москве, раздевшись до нижнего белья. Пикет длился буквально пару минут.

В ряде городов - Якутске, Омске, Краснодаре - правоохранительные органы пытались помешать проведению митингов.

Как сообщал пенсионный возраст украинский не будет повышаться по крайней мере 10 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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