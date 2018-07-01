Известная американская актриса Кейт Хадсон, которая беременна третьим ребенком, показала свой большой округлый живот. Соответствующие снимки она обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, на одной из фотографии актриса релаксирует на полу в коротком топе и леггинсах.

На другом же снимке Хадсон сфотографирована в бикини, однако его не видно из-за большого живота.

Как сообщал svodka.net ранее, известная голливудская актриса Кейт Хадсон посвятила откровенный снимок прошедшему в США гей-параду и опубликовала его на своей Instagram-странице. Стоит отметить, что на снимке актриса запечатлена в брюках радужной расцветки и сандалиях на высокой шпильке. В то же время обнаженную грудь она кокетливо прикрывает рукой.

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