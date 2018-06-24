Если политзаключенный Олег Сенцов умрет, это будет позором для российской власти, от которого невозможно будет отмыться никогда, отметил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман о Сенцове: Оказывается, что для людей есть какие-то вещи, дороже жизни. Это очень мужская история Фото: Евгений Ройзман / Facebook "Голодовка, которую ведет Сенцов, это медленное публичное самоубийство. Причем такое, идеологическое самоубийство, которое он проводит не торопясь, на глазах у всех. Судя по поведению, он готов идти до конца", – отметил он.По мнению Ройзмана, в случае поддерживающей терапии Сенцов сможет протянуть не более двух недель."Есть другой способ. Что просто наденут наручники, пристегнут к решетке, вставят зонд и будут кормить насильно. Я знаю, что это такое. Я голодал в свое время 26 дней, в одиночке когда сидел", – рассказал политик.Экс-мэр добавил, что российские власти своим приговором растянули убийство Сенцова."Они хотели убить его за 20 лет. А он сказал, что сам себя убьет за 50 дней. Если кто-то скажет, что голодовка не метод, давайте, расскажите мне, а какой метод? Когда на твою землю пришли люди, забрали тебя, обвинили, дали тебе срок, увезли к себе. У него война. Он на войне. Он может себе позволить броситься под танк, чтобы этот танк остановить", – подчеркнул он.Ройзман добавил, что в голодовке Сенцова решается, "кто кого передавит"."Если, не дай бог, он умрет. То он останется героем. А для тех, кто допустил его смерть, это будет позором. И это будет тем позором, от которого уже не отмыться никогда. И вот так смерть одного человека может стать последней каплей. Принято призывать прекращать голодовку. Но в этой ситуации это тоже сдача. Кто-то скажет, что главное сохранить жизнь. И вдруг оказывается, что для людей есть какие-то вещи, дороже жизни. Это очень мужская история. Я не берусь давать советов. Но если Сенцов умрет, а ему осталось совсем немного, это будет очень большой позор", – подытожил он.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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