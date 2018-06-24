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Если политзаключенный Олег Сенцов умрет, это будет позором для
российской власти, от которого невозможно будет отмыться никогда,
отметил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман о Сенцове:
Оказывается, что для людей есть какие-то вещи, дороже жизни. Это
очень мужская история Фото: Евгений Ройзман / Facebook "Голодовка,
которую ведет Сенцов, это медленное публичное самоубийство. Причем
такое, идеологическое самоубийство, которое он проводит не
торопясь, на глазах у всех. Судя по поведению, он готов идти до
конца", – отметил он.По мнению Ройзмана, в случае поддерживающей
терапии Сенцов сможет протянуть не более двух недель."Есть другой
способ. Что просто наденут наручники, пристегнут к решетке, вставят
зонд и будут кормить насильно. Я знаю, что это такое. Я голодал в
свое время 26 дней, в одиночке когда сидел", – рассказал
политик.Экс-мэр добавил, что российские власти своим приговором
растянули убийство Сенцова."Они хотели убить его за 20 лет. А он
сказал, что сам себя убьет за 50 дней. Если кто-то скажет, что
голодовка не метод, давайте, расскажите мне, а какой метод? Когда
на твою землю пришли люди, забрали тебя, обвинили, дали тебе срок,
увезли к себе. У него война. Он на войне. Он может себе позволить
броситься под танк, чтобы этот танк остановить", – подчеркнул
он.Ройзман добавил, что в голодовке Сенцова решается, "кто кого
передавит"."Если, не дай бог, он умрет. То он останется героем. А
для тех, кто допустил его смерть, это будет позором. И это будет
тем позором, от которого уже не отмыться никогда. И вот так смерть
одного человека может стать последней каплей. Принято призывать
прекращать голодовку. Но в этой ситуации это тоже сдача. Кто-то
скажет, что главное сохранить жизнь. И вдруг оказывается, что для
людей есть какие-то вещи, дороже жизни. Это очень мужская история.
Я не берусь давать советов. Но если Сенцов умрет, а ему осталось
совсем немного, это будет очень большой позор", – подытожил
он.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов
подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин
Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может
быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер
Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для
помилования предусмотрена процедура, которая инициируется
самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет
просить Путина о помиловании.21 июня уполномоченный Верховной
Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката
политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.
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