Никому не нравятся злобные и грубые люди, но часто мы даже не догадываемся о том, что какой-то человек может поступить с нами коварно и подло.

У некоторых людей, как бы печально это не звучало, подлость - неотъемлемая составляющая характера, и "бросить нож в спину" кому-то для собственной выгоды - для них не составляет труда.

вместе астрологами составил список самых подлых знаков Зодиака, от которых стоит держаться подальше, передает .

Весы

Весы, пожалуй, самый жадный знак Зодиака и ради собственной выгоды они могут пойти на многое. Практически вся их жизнь посвящена гонке за деньгами, при чем, каким путем достичь своей цели - для них совершенно не имеет значения. Если Весам крайне нужно обрести что-то, а вы им мешаете - они без труда перешагнут через преграду, при этом сделают это очень коварным образом. Вы никогда не сможете до конца "раскусить" их - это самый злой и при этом хитрый знак Зодиака. Также стоит помнить, что Весы способны оказывать огромное влияние на других людей, словно гипнотизируя их. Это не всегда выливается в положительный результат, посему постарайтесь просто не подпускать их близко к себе.

Стрелец

Стрельцы искренне ненавидят любые ограничения, и если их обстоятельства загоняют в какие-то рамки - исход событий может быть очень нерадостным. Они готовы буквально шагать по головам, чтоб получить то, что им нужно, и никакие преграды представителям этого знака не страшны. На первый взгляд кажется, что Стрельцы больше склонны к подчинению, однако это обманчивое мнение. Они с радостью используют Вас в своих "грязных играх", если им это выгодно. Отличительной чертой Стрельцов также является отсутствие друзей, так как они им попросту не нужны. Представители знака заканчивают дружбу та, где речь идет об их благополучии, посему если надо будет - они легко "поставят подножку" и перешагнут через жертву, даже не оглянувшись на нее.

Водолей

Несмотря на то, что Водолеи обладают острым умом, который можно направить в полезное русло, зла и подлости в них все же больше. Главная проблема, которой обладают эти знаки Зодиака - упрямство и убеждение в том, что они - центр Вселенной. У Водолеев, как правило, есть только два мнения: свое и неправильное, и чтобы доказать всему миру правоту, они способны на что угодно. Никогда не начинайте общее дело с ними - если представители этого знака будут увлечены целью стать главным - вы сразу останетесь ни с чем.

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