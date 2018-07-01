После слов президента Украины Петра Порошенко об укреплении международного режима деоккупации Крыма украинский дипломат Богдан Яременко задался вопросом, сколько кораблей за четыре года получили Военно-морские силы Украины и сколько – россияне. Яременко: Кто "должен укреплять" международный режим? Шахтеры, врачи, футболисты? Фото: Bohdan Yaremenko / Facebook "Что это за очередная тупая болтовня от президента и верховного главнокомандующего на пятом году войны и оккупации? Кто "должен укреплять" международный режим? Шахтеры, врачи, футболисты? А что собираешься делать конкретно ты? Что усиливать? Какой режим международной деоккупации? Женеву или Женеву+?" – написал он.Яременко задался вопросом, сколько новых кораблей и какого класса за четыре года президентства Порошенко получили Военно-морские силы Украины."А не с президентского завода? А за то же время россияне? А сколько нам нужно? Откуда возьмется уверенность в успехе, если тот, кто должен его обеспечить, звучит, как пустая бочка? И он действительно думает, что вот этого довольно? И армия советников и госслужащих на зарплате тоже думает, что я должен это "схавать"?" – заявил дипломат. https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1929821773748602 Сегодня в Facebook Порошенко появилась запись следующего содержания: "Мы должны усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз для Москвы".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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