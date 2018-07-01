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"Что это за очередная тупая болтовня от президента?" Яременко раскритиковал Порошенко за слова об укреплении режима деоккупации Крыма
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01.07.2018 16:14
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После слов президента Украины Петра Порошенко об укреплении
международного режима деоккупации Крыма украинский дипломат Богдан
Яременко задался вопросом, сколько кораблей за четыре года получили
Военно-морские силы Украины и сколько – россияне. Яременко: Кто
"должен укреплять" международный режим? Шахтеры, врачи, футболисты?
Фото: Bohdan Yaremenko / Facebook "Что это за очередная тупая
болтовня от президента и верховного главнокомандующего на пятом
году войны и оккупации? Кто "должен укреплять" международный режим?
Шахтеры, врачи, футболисты? А что собираешься делать конкретно ты?
Что усиливать? Какой режим международной деоккупации? Женеву или
Женеву+?" – написал он.Яременко задался вопросом, сколько
новых кораблей и какого класса за четыре года президентства
Порошенко получили Военно-морские силы Украины."А не с
президентского завода? А за то же время россияне? А сколько нам
нужно? Откуда возьмется уверенность в успехе, если тот, кто должен
его обеспечить, звучит, как пустая бочка? И он действительно
думает, что вот этого довольно? И армия советников и госслужащих на
зарплате тоже думает, что я должен это "схавать"?" – заявил
дипломат.
https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/1929821773748602
Сегодня в Facebook Порошенко появилась запись следующего
содержания: "Мы должны усиливать международный режим деоккупации
Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами
милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и
превращая Крым в "остров несвободы", мы должны максимально
эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы
для преобразования оккупированного полуострова в неподъемный груз
для Москвы".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады украинских воинских частей и незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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