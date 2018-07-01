Два человека пострадали в результате ДТП под Житомиром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области, передает .

"1 июля в 6:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что близко с. Деныши Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей по извлечению пострадавших", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что автомобиль BMW съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате водителя и пассажира, который сидел на переднем сиденьи, зажало конструкциями изувеченной машины.

"Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и подручных средств разжали панель и освободили травмированных через баковую дверцу. На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавших в кареты "скорой", которых госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет, где произошло его дальнейшее опрокидывание.

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