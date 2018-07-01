Ты молода, красива, успешна, хороша в постели , но личная жизнь все никак не складывается? Поверь, ты не одна такая. Почему так происходит? На этот вопрос попытался ответить психолог и сексолог Олег , передает со ссылкой на .

1. Успех женщины может напугать мужчину. Он понимает, что она может позволить себе хорошую машину, дом и развлечения. Но, вероятно, того же ей он не сможет дать. Из-за комплексов мужчина не рискнет сделать первый шаг.

2. Она говорит, что в постели ей нет равных. Ну и как с такой женщиной соревноваться? Если он не сможет ее удовлетворить, то его самооценка сразу упадет.

3. Женщина чрезмерно ухаживает за собой, делает пластику или увеличивает разные части тела, чем и пугает мужчину. Он боится прикоснуться к ней и повредить эту «красоту». Для него она становится недосягаемой. Ну как такая королева может на него обратить внимание? А вот с более естественной девушкой он чувствует себя комфортно.

4. Поскольку она успешна, красива и обеспечена, значит и партнера ищет соответствующего. В погоне за принцем, она скорее только останется одна.

5. Будьте проще! Мужчине нужна любящая, нежная и заботливая женщина, для которой семья будет выше карьеры. Ни одному мужчине не нравится женщина, зацикленная на работе.

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