|Оккупированный Крым должен стать неподъемным бременем для Москвы - Порошенко
|01.07.2018 16:23
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Президент Украины Петр Порошенко выступил за укрепление международного режима деоккупации Крымского полуострова. Об этом глава государства написал в сети Facebook, передает
"Должны усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым на "остров несвободы", должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы", - заявил П.Порошенко.
Кроме того, Президент написал, что верит, что "совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова поднят в бухтах украинского Севастополя".
Напомним, ранее П.Порошенко заявил, что первоочередными задачами Украины является возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.