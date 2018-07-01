Президент Украины Петр Порошенко выступил за укрепление международного режима деоккупации Крымского полуострова. Об этом глава государства написал в сети Facebook, передает

"Должны усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым на "остров несвободы", должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы", - заявил П.Порошенко.

Кроме того, Президент написал, что верит, что "совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова поднят в бухтах украинского Севастополя".

Напомним, ранее П.Порошенко заявил, что первоочередными задачами Украины является возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира