Американские сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, которые известны по фильму ужасов "Тихое место", намерены адаптировать для большого экрана рассказ Стивена Кинга "Бугимен". Об этом они сообщили на своей совместной странице в Twitter.

"С тех пор, как мы были детьми, наши кошмары "усиливались" благодаря Королю ужасов. Поэтому мы в абсолютном восторге, что имеем честь адаптировать рассказ Бугимен Стивена Кинга для 20th Century Fox и 21 Laps!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производством новой киноверсии "Бугимена" займется студия 20th Century Fox, а также продюсерская компания Шона Леви 21 Laps. В настоящее время проект находится на стадии написания сценария, других деталей пока нет.

Как сообщал svodka.net ранее, роман известного американского писателя Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" экранизирует немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира