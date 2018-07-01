На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова, заключенного в России. Украинский режиссер голодает уже 49-й день, передает корреспондент

Кроме людей, которые целенаправленно пришли на митинг, к акции присоединялись порхожие и гости столицы. В руках люди держали заранее приготовленные плакаты с хэштегом #SaveOlegSentsov (Спасите Олега Сенцова - ред.), который используют пользователи соцсетей, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к делу Сенцова.

Поддержать Сенцова также пришли представители общественных организаций, ветераны АТО и народные депутаты. Участники мероприятия подчеркнули, что важным для Украины является не только Олег Сенцов, но и множество других украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

"Олег - один из несокрушимых. И Олег заслуживает в первую очередь чтобы его оттуда спасти, но там много еще других. И мир должен найти такой инструмент, чтобы Россия освободила всех и ушла с украинской земли", - заявил народный депутат, председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

В частности, на Майдане было установили сцену, откуда выступали участники акции, а к аудиосистеме было включено экран с трансляциями акций Free Sentsov из других городов Украины и стран мира.

Стоит отметить, что 1 июля поддержать украинских политзаключенных также вышли на улицы США, Нидерландов, Австралии и других стран мира.

Впоследствии, участники акции автоколонной двинулись в посольства европейских стран, где требовали обратить внимание мировых политиков на незаконные заключения украинский в РФ.



Как повидомялв на сегодняшний день состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, стабильный и без изменений.

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