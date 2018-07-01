На востоке Грузии в результате ДТП с участием туристического автобуса пострадали 25 граждан Белоруссии. Об этом сообщило в своем Twitter белорусское внешнеполитическое ведомство, передает .

"В Грузии в ДТП с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести", - отметили в МИД.

Как сообщал , по меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях.



Напомним, в Румынии, близко от города Констанца, автобус с украинцами попал в ДТП. В автобусе было 60 человек, из них 49 детей, тяжелых пострадавших нет.

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