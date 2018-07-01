|В Грузии перевернулся автобус с туристами: десятки пострадавших
|01.07.2018 16:38
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На востоке Грузии в результате ДТП с участием туристического автобуса пострадали 25 граждан Белоруссии. Об этом сообщило в своем Twitter белорусское внешнеполитическое ведомство, передает .
"В Грузии в ДТП с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести", - отметили в МИД.
Как сообщал , по меньшей мере 44 человека погибли в результате
падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате
Уттаракханд в Гималаях.
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