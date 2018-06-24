Треть своей жизни человек проводит во сне и от того, насколько комфортным будет сон, зависит его здоровье и благополучие.

Как нежелательно ставить кровать в спальне, чтобы избежать неприятностей в личной жизни, пишет со ссылкой на

Если вы решили обустроить спальню по всем правилам фен-шуй, обязательно заранее подумайте, куда поставить кровать. Есть несколько основных правил, которые нельзя нарушать, иначе не миновать беды.

Зеркало около кровати. По законам фен-шуй, зеркало не должно висеть над изголовьем и в зеркале не должны отражаться спящие. Если в зеркале отражаются углы кровати, это может привести к проблемам в личной жизни и браке, к разладу и разногласиям между супругами, и даже к измене. Зеркала удваивают отрицательную энергию, которую несут острые углы предметов, находящихся в комнате.

Кровать изножьем к двери. Если спать ногами к двери, через дверь может утекать энергия, которая необходима для восстановления. Поэтому человек проснется не отдохнувшим, а наоборот, уставшим. Постоянное такое состояние может приводить к неврозам и бессоннице.

Под массивными предметами. Нельзя размещать над кроватью кондиционер, массивные полки и прочие элементы декора, которые своей тяжестью будут давить на спящих. Сон под такими предметами будет очень беспокойным и тревожным, после пробуждение будет ощущение усталости и разбитости.

Изголовьем к окну. По фен-шуй расположение кровати в зоне окна строго запрещено, так как у человека не будет опоры и защиты (которой выступает стена). Это может привести к проблемам в работе, в личной жизни, к появлению хронических заболеваний.

Изголовьем к ванной или кухне. Специалисты фен-шуй считают такое расположение крайне неблагоприятным из-за коммуникаций, которые проходят в кухне и ванной комнате. Ванна, унитаз, раковина - предметы, через которые утекает вода, вместе с которой будет утекать ваша жизненная энергия.

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