Полиция задержала подозреваемого в причинении смертельных телесных повреждений юноше в кафе-баре города Лохвица в Полтавской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области, передает .

"В городе Лохвица около 2:00 ночи с 29 на 30 июня 2018 года на танцевальной площадке в кафе-баре "Абриколь" неизвестный нанес ... (молодому человеку, – ред.) 2000 года рождения телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ночью с 29 на 30 июня от полученных телесных повреждений юноша скончался.

Поздно вечером 30 июня сообщено о подозрении 18-летнему жителю одного из сел района. Сейчас юноша задержан в порядке ст. 208 УПК.

Продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Напомним, в столичной Дарнице возник конфликт, во время которого один из участников сделал несколько выстрелов.

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