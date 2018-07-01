Российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой предположил, какие ожидания могут быть у российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа от предстоящей встречи в Хельсинки 16 июля. Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля Фото: ЕРА "Что хочет Путин? Просто посветиться. Надоели холуи с их фальшивыми улыбками и выученными вопросами. А с наглыми журналюгами не получается.

Поправить имидж. Неприятно, когда тебя называют х...йлом, военным преступником, врагом человечества, главной угрозой, закомплексованным уродом, недочеловеком, плешивым карликом.

Было бы хорошо избавиться от санкций против этих бухгалтеров. Но не обязательно. Новых найму. Желающие в очереди стоят.

Было бы хорошо ослабить санкции против опричного удела (России). Но это не обязательно. Смерды и так выживут, приспособятся", – иронизирует Боровой. https://www.facebook.com/borovoi/posts/10209667555966192 По его мнению, Трамп от этой встречи ждет решения "пары мировых проблем", кроме того, он якобы хочет понравиться американскому народу и пристыдить свою соперницу на выборах президента Хиллари Клинтон.Также в планах Трампа "обнадежить карлика. Пусть думает, что управляет звездами", добавил Боровой. По мнению эксперта, других целей у американского президента нет."Успех встречи в Хельсинки предрешен", – убежден Боровой.Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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