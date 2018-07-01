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Боровой о предстоящей встрече в Хельсинки: Чего хочет Трамп? Обнадежить карлика. Пусть думает, что управляет звездами
01.07.2018 16:46
Российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой предположил, какие ожидания могут быть у российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа от предстоящей встречи в Хельсинки 16 июля. Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля Фото: ЕРА "Что хочет Путин? 
  • Просто посветиться. Надоели холуи с их фальшивыми улыбками и выученными вопросами. А с наглыми журналюгами не получается. 
  • Поправить имидж. Неприятно, когда тебя называют х...йлом, военным преступником, врагом человечества, главной угрозой, закомплексованным уродом, недочеловеком, плешивым карликом.
  • Было бы хорошо избавиться от санкций против этих бухгалтеров. Но не обязательно. Новых найму. Желающие в очереди стоят.
  • Было бы хорошо ослабить санкции против опричного удела (России). Но это не обязательно. Смерды и так выживут, приспособятся", – иронизирует Боровой.
https://www.facebook.com/borovoi/posts/10209667555966192
По его мнению, Трамп от этой встречи ждет решения "пары мировых проблем", кроме того, он якобы хочет понравиться американскому народу и пристыдить свою соперницу на выборах президента Хиллари Клинтон.Также в планах Трампа "обнадежить карлика. Пусть думает, что управляет звездами", добавил Боровой. По мнению эксперта, других целей у американского президента нет."Успех встречи в Хельсинки предрешен", – убежден Боровой.Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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