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В Грузии 109 заключенных женской тюрьмы объявили голодовку из-за нарушения их прав
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01.07.2018 16:54
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Заключенные грузинской тюрьмы №5 утверждают, что власть учреждения
грубо нарушает их права, заставляя раздеваться догола во время
обысков. В администрации тюрьмы утверждают, что в ходе проверок
сотрудники учреждения не нарушали никаких существующих норм и
правил обращения с заключенными Фото: pixabay.com Женщины
утверждают, что власть грубо нарушает их права, заставляя
раздеваться догола во время обысков.При этом, то, что заключенных
женщин действительно заставляли полностью обнажаться в ходе
проведения проверок, подтвердила правозащитная организация "Центр
прав человека".В администрации тюрьмы утверждают, что в ходе
проверок сотрудники учреждения не нарушали никаких существующих
норм и правил обращения с заключенными."Радіо Свобода" отмечает,
что тюрьма №5 – одно из трех женских исправительных
учреждений, существующих в Грузии. Там содержатся женщины,
осужденные за легкие преступления, а также за преступления средней
тяжести.
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