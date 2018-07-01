Заключенные грузинской тюрьмы №5 утверждают, что власть учреждения грубо нарушает их права, заставляя раздеваться догола во время обысков. В администрации тюрьмы утверждают, что в ходе проверок сотрудники учреждения не нарушали никаких существующих норм и правил обращения с заключенными Фото: pixabay.com Женщины утверждают, что власть грубо нарушает их права, заставляя раздеваться догола во время обысков.При этом, то, что заключенных женщин действительно заставляли полностью обнажаться в ходе проведения проверок, подтвердила правозащитная организация "Центр прав человека".В администрации тюрьмы утверждают, что в ходе проверок сотрудники учреждения не нарушали никаких существующих норм и правил обращения с заключенными."Радіо Свобода" отмечает, что тюрьма №5 – одно из трех женских исправительных учреждений, существующих в Грузии. Там содержатся женщины, осужденные за легкие преступления, а также за преступления средней тяжести. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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