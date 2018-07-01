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В Киеве проходит акция в поддержку украинских политзаключенных
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01.07.2018 17:02
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Около сотни человек на Майдане Незалежности в Киеве пришли с
плакатами с изображением кремлевских узников из Украины – Олега
Сенцова, Александра Кольченко и других. На акции собрались около
сотни человек Фото: hromadske.ua На акции собрались более сотни
человек. В руках они держат фотографии политзаключенных
украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, плакаты с
надписями #FreeSentsov и "Освободите заложников
Кремля".Организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег в
поддержку заключенных в РФ украинцев."Мы стараемся объединить весь
мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут
еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много
людей по всему миру в их поддержку", – заявил организатор акции
Иван Рудяк.По его словам, сегодня на аналогичные акции вышли
активисты в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии,
Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.Cпикер
Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая,
что в России удерживаются по политическим мотивам 24
украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28
июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла
резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте
резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых
удерживает РФ, являются политзаключенными.
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