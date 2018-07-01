Около сотни человек на Майдане Незалежности в Киеве пришли с плакатами с изображением кремлевских узников из Украины – Олега Сенцова, Александра Кольченко и других. На акции собрались около сотни человек Фото: hromadske.ua На акции собрались более сотни человек. В руках они держат фотографии политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, плакаты с надписями #FreeSentsov и "Освободите заложников Кремля".Организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег в поддержку заключенных в РФ украинцев."Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку", – заявил организатор акции Иван Рудяк.По его словам, сегодня на аналогичные акции вышли активисты в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.28 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об украинских политзаключенных.В тексте резолюции говорится, что около 70 граждан Украины, которых удерживает РФ, являются политзаключенными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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