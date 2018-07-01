Из-за задержки рейсов одной из авиакомпаний в грузинском городе Батуми, группа украинских туристов не может вернуться домой. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

По его словам украинский консул принимает все меры по урегулированию ситуации.

Он добавил, что гендиректор авиакомпании сообщил, что вылет самолета, который должен вывезти детей из Батуми планируется на сегодня.

"Гендиректор авиакомпании только сообщил, что вылет самолета, который должен перевезти группу детей из Батуми планируется на вечернее время 1 июля", - сообщил Кирилич.

Как сообщал в понедельник, 2 июля, туристическая компания вернет из Туниса в Украину всех туристов, которые там вынужденно находятся уже несколько дней.

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