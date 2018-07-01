В воскресенье, 1 июля, во Франции рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы, где он отбывал 25-летний срок за убийство женщины и ограбление. Об этом сообщает Le Figaro .

Преступнику помогали сбежать два либо три вооруженных автоматами Калашникова сообщника. До побега мужчина находился в комнате для посещений вместе со своим братом. Ему удалось покинуть территорию тюрьмы на вертолете, который приземлился во дворе. Пилота вертолета взяли в заложники, однако никто не пострадал.

Побег прошел в 11:20 и занял приблизительно десять минут. Позже вертолет нашли сожженным. Согласно информации полиции, из вертолета Фаид пересел в черный автомобиль, потом - в белый фургон.

Отмечается, что это не первый побег мужчины. Он уже сбегал 13 апреля 2013 года, тогда Фаид взял в заложники четырех сотрудников тюремного персонала и взорвал пять дверей, прежде чем сел в машину и уехал.

Как сообщал svodka.net ранее, заключенный, который отбывает срок за умышленное убийство, сбежал из тюрьмы Берлина "Тегель" .

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