Специалисты из Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечеству угрожает новая пандемия, способная уничтожить миллионы людей.

Среди заболеваний, которым это под силу, ученые называли лихорадку Ласса, болезнь Марбурга, болезнь Зика или вообще неизвестное доныне заболевание, написала на своей странице в ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает .

"Имеются и некоторые предположения, которые были обозначены как "болезнь Икс" - неизвестный ещё вирус, который может стать таким же смертоносным, как "испанка", унесшая жизни, по разным источникам, от 50 до 100 млн человек в начале ХХ века. Предполагают, что событие случится непременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку", ― написала она.

Врач отметила, что в последнее время действительно наблюдается тенденция межвидовых заражений, то есть когда переносчиком, к примеру, является птица, а инфицируется человек.

"Вызванные таким образом заболевания у людей очень для них опасны и смертоносны - Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах, недавно унёсший в Индии более 10 жизней", ― пояснила Голубовская.















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