Россия не оставит Украину в покое и будет дальше вмешиваться во внутренние дела государства.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В частности, в интервью телеканалу НТВ он сказал: «Мы не можем потерять Украину, поскольку это не группа лиц, совершивших переворот и захвативших власть, не те нацисты, которые продолжают маршировать в Киеве и других крупных городах, прибегают к актам вандализма, разрушают памятники и воспевают гитлеровских приспешников… Украина для нас - самый близкий, братский народ, имеющий общие с нами исторические, культурные, мировоззренческие и цивилизационные корни, не говоря уже о языке и литературе».

Лавров также добавил, что РФ будет поддерживать все усилия по выполнению достигнутых договоренностей, как минских, так и тех, которые были приняты в апреле в Женеве.

Сейчас, по словам главы ведомства, между президентом Украины и России налажен регулярный разговор.

«У них налажен полезный телефонный контакт», - заключил Лавров.

Высказался глава МИД РФ и в отношении роли России в кризисе на Донбассе.

«Россия больше, чем кто-либо другой, делает для того, чтобы кризис в Украине был урегулирован», - сказал Лавров, добавив, что санкции Запада – это не защита интересов Украины, а попытка «переделать Россию».

«Думаю, что ни Европа от России, ни мы от нее никуда не денемся. Мы соседи, у нас многовековая совместная история. По выражению одного мыслителя, «Россия не раз спасала Европу от нее самой», - отметил он.

Напомним, что Евросоюз и США выразили готовность ужесточить санкции против РФ, если Кремль не начнет выполнять условия минских договоренностей.

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