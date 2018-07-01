|Спасший ребенка мигрант из Мали получил работу в пожарной охране Парижа
|01.07.2018 17:18
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24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 червня 2018 р.
Инцидент произошел 26 мая. Гассама без страховки взобрался на балкон пятого этажа и спас от падения ребенка, повисшего на перилах.С мигрантом встретился президент Франции Эммануэль Макрон.
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