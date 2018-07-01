Мигрант из Мали Мамуду Гассама стал сотрудником пожарной охраны Парижа. Работу ему предложили после того, как 26 мая этого года он спас ребенка, повисшего на перилах пятого этажа жилого дома. После инцидента с мигрантом встретился президент Франции Макрон Фото: Emmanuel Macron / Facebook Сегодня, 1 июля, Гассама вышел на работу. Он стал одним из 24 новых сотрудников, которых приняли на работу в пожарную бригаду. 24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 червня 2018 р. Инцидент произошел 26 мая. Гассама без страховки взобрался на балкон пятого этажа и спас от падения ребенка, повисшего на перилах.С мигрантом встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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