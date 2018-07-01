Теперь он составляет 1 тысяча 777 гривен

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1 тыс. 700 гривен, с 1 июля - 1 тыс. 777 гривен, с 1 декабря - 1 тыс. 853 гривны", - говорится в законе о государственном бюджете.

В то же время для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет теперь 1 тыс. 559 грн, дл тыс. 841 грн, а для лиц, утративших трудоспособность - на 62 грн и составляет 1 тыс. 435 грн.

Согласно бюджетной резолюции Кабмина на 2019-2021 годы, прожиточный минимум с 1 января 2019 прогнозируется на уровне 1853 грн, с 1 июля 2019 - 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 - 2011 гривен.