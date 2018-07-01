Российские войска обладают подавляющим преимуществом в районе Азовского моря как на воде, так и в воздухе, однако шансы его использования при возможном наступлении невелики, сообщает со ссылкой на "".

Издание приводит данные Украинского милитарного портала, согласно с которыми, Украина может выставить в Азовском море два корабля, пять катеров и 11 малых быстроходных катеров. Отмечается, что из них только один сторожевой корабль "Донбасс" имеет артиллерийское вооружение в виде спаренной 30-мм артустановки.

В противовес этому, по информации координатора "Информационного сопротивления" Константина Машовца, корабельно-катерная группировка в Азовском море насчитывает до 16 пограничных сторожевых кораблей (ПСКР), семь из них имеют мощное артиллерийское вооружение, включая 76-мм и 30-мм артиллерийские орудия. Сюда же следует добавить 36 быстроходных катеров с крупнокалиберным пулеметным вооружением.

Кроме того, 23 мая журналист Андрей Клименко сообщил о переброске из Каспийского моря в Азовское двух речных бронекатеров АК-201 и АК-248 проекта 1204 ("Шмель") и одного катера АК-326 проекта 1400М ("Гриф"). Бронекатера "Шмель" вооружены 76-мм орудиями со спаренным 7,62-мм пулеметом. На борту у них имеются 17-ствольные 140-мм реактивные системы залпового огня, а также зенитное вооружение, включая ПЗРК "Стрела-2М". Катера "Гриф" вооружены крупнокалиберными пулеметами.

Таким образом, в Азовском море сосредоточена серьезная группировка, которая может осуществить высадку морского десанта на побережье Азовского моря, целью которого может стать как захват Мариуполя, так и создание "сухопутного коридора" в Крым.

Также у России в этом районе есть весомая поддержка с воздуха. По мнению Машовца, Украина должна быть готова отражать атаки до 100-120 ударных самолетов типа Су-24, Су-34, Су-25 (различных модификаций) и не менее 30-35 ударных вертолетов типа Ми-28, Ка-50 и Ка-52.

В то же время, хотя опасность "азовского блицкрига" стоит учитывать, Кремль вряд ли пойдет на реализацию такого сценария, поскольку в этом случае прямое военное вмешательство России скрыть будет невозможно. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" не обладают флотом и авиацией.

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