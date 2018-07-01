Преступник Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году, сбежал на вертолете из тюрьмы. Он является одним из самых известных гангстеров Франции. Об этом сообщает со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что побег был похож на настоящий блокбастер: трое вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет.



Вертолет, пилот которого был взят в заложники, нашли сгоревшим к северу от Парижа. Полиция сейчас допрашивает пилота.



Добавим, что Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать взрывчатку, чтобы вырваться из тюрьмы и убегать на машине, которая ждала его снаружи.

Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.



Как сообщал поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки. За информацию, которая поможет поймать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн.







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