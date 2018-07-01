|Один из самых известных преступников Франции во второй раз сбежал из тюрьмы
|01.07.2018 17:24
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Преступник Редуан Фаиди, который отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году, сбежал на вертолете из тюрьмы. Он является одним из самых известных гангстеров Франции. Об этом сообщает со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что побег был похож на настоящий блокбастер: трое
вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание
охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет.
Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция
арестовала его в гостинице с сообщником.