Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко отметил, что не общается с президентом Украины Петром Порошенко из-за того, что тот "отнекивается" в ответ на его вопросы, зачем поднимать тему якобы злоупотреблений на должности министра. Гриценко "в глаза" спрашивал Порошенко, "к чему это все" Фото: Анатолій Гриценко / Facebook Гриценко отметил, что именно "по команде Порошенко" появилась тема о его якобы злоупотреблениях на должности министра."Знаю совершенно точно, я ему это в глаза тогда говорил. С тех пор мы с ним не общаемся. С 2014-го они у власти: у них прокуратура, все следствия, теперь НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура. – ). Но ни одного уголовного производства против меня не открыто", – сказал экс-министр обороны.По его словам, он "в глаза" спрашивал Порошенко, "к чему это все"."Отнекивается, и я больше не общаюсь с ним", – подчеркнул экс-министр.21 мая Гриценко заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов является организатором кампании по дискредитации экс-министра обороны по заказу Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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