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Гриценко заявил, что не общается с Порошенко с 2014 года
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01.07.2018 17:26
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Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко отметил, что не
общается с президентом Украины Петром Порошенко из-за того, что тот
"отнекивается" в ответ на его вопросы, зачем поднимать тему якобы
злоупотреблений на должности министра. Гриценко "в глаза" спрашивал
Порошенко, "к чему это все" Фото: Анатолій Гриценко / Facebook
Гриценко отметил, что именно "по команде Порошенко" появилась тема
о его якобы злоупотреблениях на должности министра."Знаю совершенно
точно, я ему это в глаза тогда говорил. С тех пор мы с ним не
общаемся. С 2014-го они у власти: у них прокуратура, все следствия,
теперь НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины,
Специализированная антикоррупционная прокуратура. – ). Но
ни одного уголовного производства против меня не открыто", –
сказал экс-министр обороны.По его словам, он "в глаза" спрашивал
Порошенко, "к чему это все"."Отнекивается, и я больше не общаюсь с
ним", – подчеркнул экс-министр.21 мая Гриценко заявил, что
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины
Александр Турчинов является организатором кампании по
дискредитации экс-министра обороны по заказу Порошенко.
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