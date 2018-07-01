Десятки тысяч человек собрались в центре столицы Молдовы на очередной митинг протеста против отмены результатов выборов мэра города в прошлом месяце. Об этом сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Демонстрацию 1 июля на площади Национальной ассамблеи Кишинева организовала оппозиция, прозападные партийные лидеры и деятели гражданского общества.

Они призвали к признанию победы Андрея Настаса, лидера партии "Платформа "Достоинство и правда", и открытие уголовных дел против семи судей Верховного Суда, признали недействительными результаты выборов.

Протестующие скандировали лозунги "Долой мафию" и держали плакаты с изображением судей под заголовком "Список стыда".

Андрей Настасе, антикоррупционный активист и политик ЕС, получил 52,5 процента голосов во втором туре голосования 3 июня, одержав победу над кандидатом от социалистической партии Ионом Чебану, который поддерживает тесные отношения с Россией.



Как сообщал 26 июня В Кишиневе из-за протестов был полностью перекрыт центр города.

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