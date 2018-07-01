С воскресенья, 11 июля, в Украине вырос прожиточный минимум на 77 гривен - до 1777 гривен. Об этом сообщается в законе о государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1 700 гривен, с 1 июля – 1 777 гривен, с 1 декабря - 1 853 гривен ", - говорится в документе.

Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 гривен и составляет теперь 1 559 гривен. Для работоспособных лиц - на 79 гривен, до 1841 гривны, для лиц, потерявших работоспособность, на - 62 гривны, до 1435 гривен.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что, начиная с 1 июля, миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, начнут насчитывать по 1435 гривен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира