|Каталонская партия заявила о вероятности повторного объявления независимости
|01.07.2018 17:38
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. Партия "Левые республиканцы Каталонии" не исключает повторного объявления независимости автономии в том случае, если Мадрид откажется от согласования проведения референдума. Об этом сообщает со ссылкой на Europa Press.
В принятом в воскресенье плане работы партии, который определяет
ее деятельность на ближайшие годы, говорится, что в случае
отказа испанского правительства провести референдум о
самоопределении Каталонии, "нельзя исключать провозглашения
независимости" автономии.