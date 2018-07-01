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В Запорожье прошла акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных
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01.07.2018 17:50
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Акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других
политзаключенных в РФ должны проходить в каждом населенном пункте,
считает организатор мероприятия в Запорожье Александр Таран.
Активисты принесли на акцию плакаты с надписями "#FreeSentsov"
Фото: radiosvoboda.org "Вся Украина должна вставать своих
пленников. В каждом селе надо поднимать людей. Это наши ребята, в
плену у Московии, следовательно просто решили собраться и
поддержать", – заявил инициатор акции в Запорожье
Александр Таран.Участники мероприятия принесли с собой плакаты с
надписями "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу политзаключенным!
[президента РФ Владимира] Путина – в Гаагу!", "Свободу
пленникам российских оккупантов" и другие.Аналогичная акция в
поддержку политзаключенных сегодня проходит и в
Киеве. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского
омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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