Акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных в РФ должны проходить в каждом населенном пункте, считает организатор мероприятия в Запорожье Александр Таран. Активисты принесли на акцию плакаты с надписями "#FreeSentsov" Фото: radiosvoboda.org "Вся Украина должна вставать своих пленников. В каждом селе надо поднимать людей. Это наши ребята, в плену у Московии, следовательно просто решили собраться и поддержать", – заявил инициатор акции в Запорожье Александр Таран.Участники мероприятия принесли с собой плакаты с надписями "#FreeSentsov", "#FreeSentsov. Свободу политзаключенным! [президента РФ Владимира] Путина – в Гаагу!", "Свободу пленникам российских оккупантов" и другие.Аналогичная акция в поддержку политзаключенных сегодня проходит и в Киеве. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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