|Украинские туристы "застряли" в аэропорту "Киев": стала известна причина
|01.07.2018 17:53
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Руководство авиакомпании Bravo Airways заявило, что причиной сбоя в отправке рейсов в Шарм-эль-Шейх из аэропорта "Киев" послужила задолженность одного из туроператоров за уже совершенные полеты. Об этом идет речь в сообщении в официальном Facebook компании, передает
"Из-за неоплаты наших рейсов туроператором Oasis сместился весь
график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование
расписания. Приносим свои извинения, спасибо за понимание", -
говорится в сообщении.
Как сообщал , из-за задержки рейсов одной из авиакомпаний в
грузинском городе Батуми, группа украинских туристов не может
вернуться домой.