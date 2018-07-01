Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын поездил на старом российском ВАЗе LADA Priora в ходе посещения воинской части на одном из островов в Желтом море. Об этом сообщил российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twiter.

Ким Чен Ыну предложили проехаться на заднем сидении ВАЗа, на что он ответил согласием. На фотографии можно увидеть, что транспортное средство довольно сильно "просело", когда руководитель Северной Кореи сел в него.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал воинскую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 1 июля, военные моряки Южной Кореи и КНДР впервые за последние 10 лет возобновили использование радиосвязи для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания.

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