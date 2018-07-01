Населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие. Эту информацию подтвердил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

"Освобождено Золотое-4 Луганской области. Он под контролем Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал , украинские военные взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный на Горловском направлении.

Ранее сообщалось, что в течение четырех лет проведения антитеррористической операции Вооруженным силам Украины и другим военным формированием удалось освободить почти две трети территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей началась в апреле 2014 года. 30 апреля 2018 года формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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