Армия обороны Израиля стягивает военные силы к границе с Сирией из-за очередного наступления войск президента Башара Асада на юго-западе Сирии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Танки введены из-за обострения в районе границы Фото: idf.il Такие меры приняты в рамках усиления военный готовности из-за обострения боевых действий на юго-западе Сирии. К границе стягивают танки и артиллерию.В заявлении пресс-службы говорится, что в ЦАХАЛ придают большое значение сохранению в силе Соглашения о размежевании 1974 года, которое предусматривает создание на границе двух государств контролируемой ООН 20-километровой буферной зоны."Армия обороны Израиля будет и впредь настаивать на принципе невмешательства во внутрисирийский конфликт, оставляя за собой право решительно реагировать на нарушение государственного суверенитета Израиля и создание угрозы для его жителей", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.21 июня агентство Reuters сообщало, что сирийские правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии, где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных жителей покинули регион за два дня, информировала Сирийская обсерватория по правам человека.Как пишет израильское издание Ynet News, сирийцы бегут в сторону границ с Иорданией и Израилем.ЦАХАЛ уже направил сирийским беженцам около 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, 300 палаток, три комплекта медицинского оборудования и медикаментов, 30 тонн одежды и обуви, сообщал локальный 9 канал.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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