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Из-за обострения ситуации в Сирии армия Израиля усиливает совместную границу
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01.07.2018 18:14
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Армия обороны Израиля стягивает военные силы к границе с Сирией
из-за очередного наступления войск президента Башара Асада на
юго-западе Сирии. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Танки введены из-за обострения в районе границы Фото: idf.il
Такие меры приняты в рамках усиления военный готовности из-за
обострения боевых действий на юго-западе Сирии. К границе стягивают
танки и артиллерию.В заявлении пресс-службы говорится, что в ЦАХАЛ
придают большое значение сохранению в силе Соглашения о
размежевании 1974 года, которое предусматривает создание на границе
двух государств контролируемой ООН 20-километровой буферной
зоны."Армия обороны Израиля будет и впредь настаивать на принципе
невмешательства во внутрисирийский конфликт, оставляя за собой
право решительно реагировать на нарушение государственного
суверенитета Израиля и создание угрозы для его жителей", –
говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.21 июня
агентство Reuters сообщало, что сирийские
правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии,
где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных
жителей покинули регион за два дня, информировала Сирийская
обсерватория по правам человека.Как пишет израильское издание Ynet
News, сирийцы бегут в сторону границ с Иорданией и Израилем.ЦАХАЛ
уже направил сирийским беженцам около 13 тонн продовольствия,
15 тонн детского питания, 300 палаток, три комплекта медицинского
оборудования и медикаментов, 30 тонн одежды и обуви, сообщал
локальный 9 канал.Война в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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