В воскресенье, 1 июля, в Москве неизвестный захватил в заложники персонал и нескольких посетителей в магазине "Дикси".

ЧП произошло на улице Большой Академической. Соответствующее сообщение поступило в полицию около 11:00, информирует пресс-служба Главного управления по Москве, передает со ссылкой на .

На место происшествия выехали силовики, которые оцепили здание и прилегающую территорию. "Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в .

По информации СМИ, мужчина, захвативший заложников, пребывает в состоянии алкогольного опьянения и требует, чтобы к нему приехали сотрудники .

По предварительным данным, в результате инцидента уже пострадал один человек.

Женщину, которую взяли в заложники в магазине на Большой Академической в Москве, освободили, передает .

Мужчина примерно 40 лет на вид ворвался в здание, после чего начал кричать, схватил женщину, порезал ее ножом. Остальные люди смогли выбежать, в то время как пострадавшая осталась в заложниках.

На данный момент стало известно, что женщину освободили, с ней сейчас работают медики.

В сети показали видео штурма магазина:















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