В населенном пункте Южное Донецкой области боевики сознательно уничтожили целые улицы. Об этом сообщило Оперативное командование "Север" в Facebook, передает .

"Населенный пункт Южное был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами и трассирующими пулями", - говорится в сообщении.

Так, в городе уничтожены целые улицы. Кроме того, из-за жары опрокидывание огня с дома на дом происходит "почти мгновенно".

"Военные, которые защищают поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранения инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой транспорт, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении, подвергается обстрелу", - отметили в "Севере".

Украинские бойцы заявили, что боевики умышленно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы с целью деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, транслируя искусственный месседж: "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли".

Напомним, боевики в течение мая-июня этого года обстреляли, кроме позиций Объединенных сил, еще 22 населенных пункта.

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