Операцию по взятию под контроль населенного пункта Золотое-4 в Луганской области Вооруженные силы Украины провели без нарушения Минских договоренностей, отметил нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. По словам Доника (крайний слева), освобожденный поселок находился на линии соприкосновения Фото: Роман Доник / Facebook По имеющимся данным, операцию проводила рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва операции Объединенных сил (ООС)."Благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь между украинских военнослужащих и мирного населения не было", – написал Тымчук.Он подчеркнул, что операция была проведена без нарушений Минских договоренностей. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1605300826265233 Волонтер Роман Доник сообщил в Facebook, что речь идет о бывшем поселке Партизанское, которое считалось до недавних пор "серой зоной"."Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения. "Самооборона" из состава резерва командующего ООС, пару дней назад, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Поселок полностью взят под контроль. При этом ни одно из положений минских договоренностей нарушено не было. Просто для мирного населения была создана зона условной безопасности, а для войск, которые вышли на околицы поселка, – "полоса обеспечения", – написал волонтер.Он также опубликовал фото поднятого в Золотом-4 украинского флага. https://www.facebook.com/skitalec/posts/1983913158307302 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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