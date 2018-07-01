|Рота украинской разведки освободила на Донбассе населенный пункт Золотое-4 – Тымчук
|01.07.2018 18:22
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1605300826265233
Волонтер Роман Доник сообщил в Facebook, что речь идет о бывшем поселке Партизанское, которое считалось до недавних пор "серой зоной"."Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения. "Самооборона" из состава резерва командующего ООС, пару дней назад, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Поселок полностью взят под контроль. При этом ни одно из положений минских договоренностей нарушено не было. Просто для мирного населения была создана зона условной безопасности, а для войск, которые вышли на околицы поселка, – "полоса обеспечения", – написал волонтер.Он также опубликовал фото поднятого в Золотом-4 украинского флага.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/1983913158307302
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.
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