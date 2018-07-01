|Под Ровно перевернулся автобус с 53 пассажирами
|01.07.2018 18:32
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В воскресенье, 1 июля, в Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, в котором находились 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.
Инцидент произошел на 395 км трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба в Дубенском районе.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. В момент аварии в транспортном средстве находились 53 человека. Автобус следовал по маршруту Яремче - Киев.
Также спасатели помогли шести пассажирам покинуть перевернувшийся автобус и передали их передали работникам скорой медицинской помощи.
Как сообщал svodka.net ранее, на севере от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, вчера вечером в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей.
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