Испания согласилась принять гуманитарный корабыль с 59 мигрантами, спасенными у побережья Ливии, после того, как Италия и Мальта отказались принимать его в своих портах. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Лодка Open Arms, которая принадлежит испанской благотворительной организации Proactiva Open Arms, сообщила поздно в субботу, что будет идти в Барселону после получения предложения от мэра города Ади круга.



Представители организации осудили "бесчеловечную политику и закрытые порты в Италии и Мальте" и сообщили, что судно прибудет в Барселону в среду.

Как сообщал , итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.

Вчера судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 59 мигрантов, спасенных у берегов Ливии.

Напомним, ранее правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами, заявив, что мигрантов должна принимать Мальта. Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянское правительство в "цинизме" и попросила Рим пересмотреть свою позицию. Судно Aquarius с мигрантами согласилась принять Испания.

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