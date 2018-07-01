1 июля в 17.00 на "Лужниках" в Москве в рамках 1/8 финала
чемпионата мира встретятся Испания и Россия. Хозяева турнира,
впервые в истории пробившиеся в плей-офф мундиаля, попытаются взять
реванш за полуфинал Евро 2008, когда Испания разгромила Россию со
счетом 3:0. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию
этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Испания заняла в своей группе первое место Фото: ЕРА //
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Главный арбитр матча – Бьорн Кейперс (Нидерланды).Явный
любимец противостояния – сборная Испании. Букмекерская контора
William Hill принимает ставки на выход испанцев в 1/4 финала с
коэффициентом 1,25, на выход России – 4,00.
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