Российский журналист и блогер Александр Тверской обнародовал фото семьи из Ставропольского края России, которая получила материальную помощь в связи с гибелью родственника на Донбассе.

"Про "гражданскую" войну в Украине. Это осиротевшая семья оккупанта на Донбассе из Ставропольского края. От БФ "Великое отечество" за своего ребенка они получили 100 тысяч рублей. Стоимость жизни ваших сыновей - 100 т.р. Еще нарожаете", - написал он в своем , передает

Пользователи разделили позицию журналиста.

Про "гражданскую" войну в Украине. Это осиротевшая семья оккупанта на Донбассе из Ставропольского края. От БФ "Великое отечество" за своего ребенка они получили 100 тысяч рублей.



Стоимость жизни ваших сыновей - 100 т.р.



Еще нарожаете. — Александр Тверской (@TverskoyAA)

"Ничего!!! Там, на фото справа, новое поколение подрастает!!!", "С г**донов подоходный ещё вычесть", "Их это устраивает", - пишут комментаторы.

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