Группа неизвестных совершила набег и побила главу организационного комитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко в Кривом Роге. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации "Гей-альянс Украина", передает .

"Вечером, около 18:30, возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, было совершено набег на главу организационного комитета фестиваля КривбасПрайд, в рамках которого планируется проведение Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества", - отметили в организации.

Отмечено, что около 10 молодых людей избили Золотченко, когда он вместе с друзьями возвращался домой.

"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший в больнице.

Напомним, организатора первомайской демонстрации в Николаеве облили зеленкой.

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