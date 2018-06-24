В Instagram знаменитости появилась фотография, после просмотра которой «забыть» глаза артистки кажется невозможным.

Кроме того, следует отметить, что в последнее время певица делится с девочками секретами макияжа. Также звезда активно публикует в своем видеоблоге ролики с поэтапной инструкциею по мейкапу.

Накануне в микроблоге артистки было опубликовано фото, поместившее макияж на второй план.

Дело в том, что на снимке глаза певицы выглядят по истине волшебно. Публика не могла не заметить блеска, ширины и глубины взгляда кумира.

За пару часов пост набрал порядка 50 тысяч отметок «мне нравится», а также большое количество комментариев положительного характера.

Напомним, ранее сообщалось, что Настя Каменских показала, как она готовит завтрак на своей кухне.

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