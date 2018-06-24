|Настя Каменских покорила своими глазами мужчин-поклонников
|24.06.2018 17:32
|
Украинская певица и красавица Настя Каменских своей фотографией в соцсети просто обворожила мужскую половину.
В Instagram знаменитости появилась фотография, после просмотра которой «забыть» глаза артистки кажется невозможным.
Кроме того, следует отметить, что в последнее время певица делится с девочками секретами макияжа. Также звезда активно публикует в своем видеоблоге ролики с поэтапной инструкциею по мейкапу.
Накануне в микроблоге артистки было опубликовано фото, поместившее макияж на второй план.
Дело в том, что на снимке глаза певицы выглядят по истине волшебно. Публика не могла не заметить блеска, ширины и глубины взгляда кумира.
За пару часов пост набрал порядка 50 тысяч отметок «мне нравится», а также большое количество комментариев положительного характера.
Напомним, ранее сообщалось, что Настя Каменских показала, как она готовит завтрак на своей кухне.