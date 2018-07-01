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В Ровенской области перевернулся автобус с 53 пассажирами
01.07.2018 18:52
Шесть из 53 пассажиров покинули автобус с помощью спасателей, отметили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Автобус перевернулся на 395 км трассы Киев – Чоп Фото: rivne.dsns.gov.ua Инцидент произошел на 395 км трассы Киев – Чоп между селами Птичья и Верба. Автобус, который следовал по маршруту Яремче – Киев, съехал в кювет, после чего перевернулся.Спасатели по прибытию сразу сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания транспорта.Кроме того, спасатели помогли шести пассажирам покинуть перевернутый автобус, их передали работникам скорой медицинской помощи.Причины происшествия пока неизвестны.фотогалерея (1 из 6)
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Фото: rivne.dsns.gov.ua Фото: rivne.dsns.gov.ua Фото: rivne.dsns.gov.ua Фото: rivne.dsns.gov.ua Фото: rivne.dsns.gov.ua Фото: rivne.dsns.gov.ua

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