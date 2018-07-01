В Торонто произошла стрельба, в результате которой погиб рэпер Smoke Dawg, еще два человека получили многочисленные ранения и находятся в больнице. Об этом сообщает The Independent .

Сотрудники полиции подтвердили, что один из пострадавших скончался в медицинском учреждении от полученных ранений. Еще двое остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что двое подозреваемых в стрельбе смогли скрыться.

Известно, что рэпер стал популярен благодаря композиции под названием "Still", которая вышла три года назад. В прошлом году он начал приобретать международную известность благодаря совместным выступлениям с рэп-исполнителем Дрейком.

Как сообщал svodka.net ранее, в центре Торонто вечером, 30 июня, неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим , в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения.

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