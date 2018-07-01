|За день позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 7 раз
|01.07.2018 19:00
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В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов соперник не прекращал провокации против наших подразделений, чем грубо нарушал установлено с 00.00 часов 1 июля 2018 "хлебное перемирие", принятое Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 в Минске. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения
огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с
применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового
оружия.
Потерь между наших военнослужащих нет.
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно
удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения
огня и не поддаются на провокации врага.