В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов соперник не прекращал провокации против наших подразделений, чем грубо нарушал установлено с 00.00 часов 1 июля 2018 "хлебное перемирие", принятое Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 в Минске. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы в нарушение установленного перемирия.

Потерь между наших военнослужащих нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.



Как сообщал населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие.

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