В нарушение "хлебного перемирия" боевики в течение только дня пытались спровоцировать украинских военных на нарушение установленного перемирия, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Потерь между украинских военнослужащих нет Фото: ЕРА По данным украинских военных, провокации не прекращались с 7.00 до 18.00."Российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на луганском, горловском и мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы на нарушение установленного перемирия", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/401233473702608 В штабе сообщили, что потерь между украинских военнослужащих нет.27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о договоренности сторон о прекращении огня на Донбассе с 1 июля.Боевики "ДНР" говорили о готовности к "хлебному перемирию".Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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