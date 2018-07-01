|Боевики не прекращали провокаций в течение всего дня – штаб операции Объединенных сил
|01.07.2018 19:00
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В штабе сообщили, что потерь между украинских военнослужащих нет.27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о договоренности сторон о прекращении огня на Донбассе с 1 июля.Боевики "ДНР" говорили о готовности к "хлебному перемирию".Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.
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