Тысячи пассажиров застряли в киевском аэропорту "" ( "Жуляны") с субботы 30 июня. По состоянию на 12:00 информтабло сообщали о задержании семерых рейсов.

Люди не могут вылететь в основном в турецкую Анталию и грузинский Батуми. Туристов, которые планировали лететь в египетский Шарм-эль-Шейх, разместили в отеле. Туроператор им пообещал, что они смогут вылететь через "Борисполь", передает со ссылкой на .

В "Жулянах" людям раздавали воду и бутерброды. Несколько сотен туристов находятся в здании около 30 часов.

30 июня сообщалось, что из-за непогоды отменили большинство вылетов из "Жулян".

Faceboоk- общество dtp.kiev.ua сообщает, что из аэропорта "" не летают самолеты авиакомпании Bravo. Авиакомпания не получила транш от туроператора и ей не за что заправить самолет, пишут интернет-пользователи.

Туристическая компания Oasis Travel обещает вернуть из Туниса всех украинских туристов 2 июля. Они там вынужденно находятся уже несколько дней.

В понедельник будет выполнено 5 рейсов Тунис-Украина. Такое приняли в результате переговоров между туристической компанией, Министерством экономразвития и торговли и авиакомпанией Bravo Airways

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