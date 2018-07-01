В 1/8 финала чемпионата мира по футболу основное и дополнительное
время матча сборной России и Испании завершилось со счетом 1:1.
Путевку в четвертьфинал хозяева турнира добыли в серии пенальти –
4:3. Матч проходил в Москве Фото: ЕРА Поединок проходил в Москве на
стадионе "Лужники".Основное и дополнительное время завершилось
вничью 1:1.Оба мяча забивались в первом тайме, они влетали после
ударов российских футболистов: Сергей Игнашевич на 12-й минуте
поразил свои ворота, а Артем Дзюба на 41-й – ворота соперника,
реализовав пенальти.Исход серии пенальти решили незабитые удары
испанцев Коке и Яго Аспаса. Удары отбивал вратарь россиян Игорь
Акинфеев. Итоговый результат – 4:3.В четвертьфинале сборная
России сыграет 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания.
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