В 1/8 финала чемпионата мира по футболу основное и дополнительное время матча сборной России и Испании завершилось со счетом 1:1. Путевку в четвертьфинал хозяева турнира добыли в серии пенальти – 4:3. Матч проходил в Москве Фото: ЕРА Поединок проходил в Москве на стадионе "Лужники".Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.Оба мяча забивались в первом тайме, они влетали после ударов российских футболистов: Сергей Игнашевич на 12-й минуте поразил свои ворота, а Артем Дзюба на 41-й – ворота соперника, реализовав пенальти.Исход серии пенальти решили незабитые удары испанцев Коке и Яго Аспаса. Удары отбивал вратарь россиян Игорь Акинфеев. Итоговый результат – 4:3.В четвертьфинале сборная России сыграет 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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