|Стрилянила в Торонто: число жертв увеличилось
|01.07.2018 19:15
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Человек, раненный в результате стрельбы в канадском городе Торонто в центе развлекательного квартала, умер в больнице. Об этом сообщает со ссылкой на CTV.
Полиция еще не обнародовала имена жертв, убитых во время
стрельбы, поскольку они все еще работают над тем, чтобы известить
близких.
Все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.
Pа данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.