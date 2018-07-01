Около полусотни харьковчан вышли на митинг в поддержку заключенного
в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Люди
собрались у подножия памятника Тарасу Шевченко. Во время акции они
держали плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку режиссера.
Мероприятие прошло без столкновений или провокаций, сообщает 1 июля
"Радіо Свобода". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | На акцию в поддержку Сенцова пришло около полусотни
харьковчан Скриншот: radiosvoboda.org видео Видео: radiosvoboda.org
Сводка.нет - Новости Украины и Мира