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В Харькове прошел митинг в поддержку Сенцова. Видео
01.07.2018 19:16
Около полусотни харьковчан вышли на митинг в поддержку заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Люди собрались у подножия памятника Тарасу Шевченко. Во время акции они держали плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку режиссера. Мероприятие прошло без столкновений или провокаций, сообщает 1 июля "Радіо Свобода". Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | На акцию в поддержку Сенцова пришло около полусотни харьковчан Скриншот: radiosvoboda.org  видео Видео: radiosvoboda.org

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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